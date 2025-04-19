Apr 19, 2025 8:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤولون إسرائيليون لرويترز: منع طهران من امتلاك سلاح نووي أولوية قصوى لإسرائيل

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o