Jul 15, 2025 11:00 PMClock
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مسؤولون أوروبيون: سنعيد النظر في تعليق عقوبات إسرائيل إن لم تنفذ تعهدها برفع مساعدات غزة

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