Jul 31, 2025 10:52 PMClock
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مسؤولون أميركيون ومقربون من ترامب: الرئيس يعتقد أن الضغط على روسيا أفضل وسيلة لإنهاء الحرب

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