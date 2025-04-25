Apr 25, 2025 6:15 AMClock
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مسؤولون أميركيون: الحوثيون تمكنوا من إسقاط 7 مسيرات أميركية بقيمة 200 مليون دولار

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