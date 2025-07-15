Jul 15, 2025 8:52 AMClock
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كالاس: الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا

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