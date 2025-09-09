10:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: علينا ممارسة مزيد من الضغط على روسيا كي توقف الحرب في أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o