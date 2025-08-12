Aug 12, 2025 4:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: على إسرائيل إدخال جميع شحنات مساعدات المنظمات غير الحكومية لغزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o