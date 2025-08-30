آخر الأخبار
Aug 30, 2025 4:42 PM
أبرز الأحداث
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لانتهت الحرب هناك منذ وقت طويل
إخترنا لك
طائرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب "جبانة" راميا
2025-08-31 11:47:15
أبرز الأحداث
قائد الجيش الإيراني: قواتنا مستعدّة وستسخّر قدراتها الدفاعية لحماية...
2025-08-31 11:38:00
أبرز الأحداث
الخطيب ينتقد من يستهدف المقاومة وسلاحها: نتمسك بالسلاح لشأن لبناني
2025-08-31 11:14:00
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
تمارين تدريبية في العاقورة – جبيل وأجد عبرين- الكورة
بالفيديو- غارات على جنوب لبنان وبالصورة- منشورات تحذيرية
وزيرة التربية تدعو إلى تطوير البيئة التعليمية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي
طائرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب "جبانة" راميا
الرئيس سليمان ينتقد خطاب الممانعة: دروسٌ قد لا يتذكرها أحد
قائد الجيش الإيراني: قواتنا مستعدّة وستسخّر قدراتها الدفاعية لحماية مصالحنا الوطنية في مواجهة الأعداء المتربصين
طقس صيفي معتدل حتى الإثنين ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية
مقتل "أبو عبيدة" في غارة استهدفت شقته
الخطيب ينتقد من يستهدف المقاومة وسلاحها: نتمسك بالسلاح لشأن لبناني
سياسيون يستذكرون الإمام المُغيّب موسى الصدر: جعل من الدين رسالة للعدالة والوحدة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات مقتل أبو عبيدة تتزايد ومن المتوقع صدور إعلان رسمي عن وفاته قريبا
مصدر فلسطيني: المنزل المستهدف في غزة أمس كان يوجد فيه زوجة "أبو عبيدة" وأولاده وعناصر من الجناح العسكري لحماس أغلقوا محيطه ومنعوا الاقتراب منه إفساحا في المجال لانتشال الجثث
دوليات
البيت الأبيض يسعى إلى تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
صحة
سم نحل العسل يحقق إنجازًا علميًا: يقضي على خلايا سرطان الثدي فس ساعة
متى يجب تنظيف الأسنان صباحا.. قبل أم بعد الإفطار؟
لشعر صحي وبشرة متوهجة وأظافر قوية.. اليكم بهذه الاطعمة
ناصر الدين: ننفذ ما وعدنا به للمرضى غسيل الكلى وتغطية زرع نقيّ العظم قريبا
ناصر الدين في مؤتمر الاغتراب الطبي: لبنان الصحي يقوم بجناحيه المقيم والمغترب
بخاش: نطلق اليوم منصّة إيبوقراط لجمع أطباء لبنان حول العالم
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
11:54 AM
تمارين تدريبية في العاقورة – جبيل وأجد عبرين- الكورة
11:52 AM
بالفيديو- غارات على جنوب لبنان وبالصورة- منشورات تحذيرية
11:49 AM
وزيرة التربية تدعو إلى تطوير البيئة التعليمية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي
11:47 AM
طائرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب "جبانة" راميا
11:40 AM
الرئيس سليمان ينتقد خطاب الممانعة: دروسٌ قد لا يتذكرها أحد
11:38 AM
قائد الجيش الإيراني: قواتنا مستعدّة وستسخّر قدراتها الدفاعية لحماية مصالحنا الوطنية في مواجهة الأعداء المتربصين
11:36 AM
طقس صيفي معتدل حتى الإثنين ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية
11:30 AM
مقتل "أبو عبيدة" في غارة استهدفت شقته
11:14 AM
الخطيب ينتقد من يستهدف المقاومة وسلاحها: نتمسك بالسلاح لشأن لبناني
11:02 AM
سياسيون يستذكرون الإمام المُغيّب موسى الصدر: جعل من الدين رسالة للعدالة والوحدة
المزيد
