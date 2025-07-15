Jul 15, 2025 8:49 AMClock
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مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: آمل أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اليوم بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا

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