May 3, 2025 3:18 PMClock
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مروحية إسرائيلية تهبط في محافظة السويداء السورية محملة بمساعدات ومعدات إنسانية موجهة للطائفة الدرزية

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