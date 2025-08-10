انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجانات القبيات الدولية، برعاية وزارة السياحة وبرئاسة سينتيا قرقفي حبيش، بحفل أحياه الفنان مروان خوري وفرقته الموسيقية، وسط حضور حاشد ضم شخصيات وزارية ونيابية، وفعاليات سياسية واجتماعية وأمنية وإعلامية.

واكتظ المدرج في معمل الحرير التراثي السياحي بالجمهور الذي توافد من مختلف المناطق اللبنانية.

استهل الافتتاح بالنشيد الوطني، تلاه الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الجيش الذين سقطوا أمس.

وفي كلمتها، عبرت حبيش عن بالغ حزنها وأسفها لفقدان الشهداء، متقدمة بأحر التعازي إلى ذويهم وإلى المؤسسة العسكرية.

وتتواصل المهرجانات الليلة مع سهرة فنية يحييها الفنان عاصي الحلاني.