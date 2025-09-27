نفى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، نفيا" قاطعاً" ان يكون قد قصد فعالية الروشة، أو ذكرى السيد حسن نصرالله باي كلمة نابية، وإن اشارته للجنازة الحامية، كان يقصد منها حصرا "الازمة التي اثيرت حكومياً وادارياً" حول إضاءة الروشة، وما نتج عنها من تشنجات.



وخلص حمادة قائلاً: "كل الاحترام لكل شهداء لبنان، وشهداء المقاومة، وللسيد حسن نصرالله ورفاقه".