Jul 15, 2025 6:50 PMClock
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مروان حمادة: نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع

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