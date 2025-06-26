Jun 26, 2025 11:17 AMClock
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مروان أبو فاضل: عليكم أيها الحكّام أن تضربوا الخلل الإرهابي الآن كي تبدّدوا الشك بالنيات المبطنّة وتُظهروا للجميع أنّ العدالة والمساواة والمواطنة مبادئ قائمة فعلاً كي لا تُصبح متنقّلة

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