Jun 26, 2025 11:17 AMClock
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مروان أبو فاضل: الرئيس جوزاف عون رمزٌ مسيحي كبير ونال ثقة العالم العربي ونطلب منه أن يحضّ الجميع على أخذ الخطوات اللازمة لحماية مسيحيّي الشرق

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