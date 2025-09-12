أقامت جمعية مدنيات والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات – LADE ندوة بعنوان "أهمية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال دعمها إقتصاديا وإجتماعيا" بتمويل من الحكومة الكندية وبالشراكة مع UNDP وال UN Women ، بحضور عضوي مجلس بلدية جبيل الإعلامية إليز مرهج والدكتورة دوللي صفير نصر .

وأكدت مرهج في كلمة لها على ضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع الجبيلي خصوصاً واللبناني عموماً وبالتالي تحفيزها للإنخراط في الشأن العام من خلال دعمها للوصول إلى استقلالية مادية أولاً ومساعدتها على إيجاد فرص عمل بما يتناسب مع وضعها العائلي أو الأمومي ، وثانياً إقامة دورات توعوية تربوية وصحية وغيرها لكي تكتسب المرأة المعارف والخبرات المطلوبة وتكون على دراية أكثر وأعمق بكل المواضيع الإجتماعية.

وشددت مرهج على أن بلدية جبيل تضع في صلب أولوياتها كل هذه الأمور التي تعنى بالمرأة وتسعى إلى تحقيقها وهي اليوم بصدد تشكيل لجنة نسائية للتواصل المباشر مع كل النساء الجبيليات .

من جهتها شددت صفير على أن المرأة عنصر أساسي في المجتمع وهي التي أثبتت نفسها في العديد من المجالات وطبعاً جبيل صدرت عدداً لا يستهان به من النساء اللواتي تبوأن أهم المراكز في المجتمع اللبناني، ولفتت إلى أن نساء الفنيقيين أثبتن في حينها وجودهن وتمردن على واقعهن وكنّ البادئات في التغيير وتثبيت فكرة أن المرأة يمكنها أن تنتج وأن دورها لا يقتصر فقط على الإهتمام بشؤون المنزل والأطفال .

ووجهت صفير تحية لكل رجل يدعم زوجته معتبرة أن الرجل في المجتمع اللبناني أظهر صلابة وكان داعماً دائماً للمرأة اللبنانية.

واختتمت بمقولة للكاتب "وليام غولدنغ" يؤكد فيها تفوّق المرأة وتجميلها للأشياء و تحسينها أضعافاً.