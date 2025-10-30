6:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مركز عمليّات طوارئ الصّحة : الاعتداء الإسرائيلي اليوم على بلدة ​شبعا​ أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o