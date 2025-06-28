Jun 28, 2025 9:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: نقل جريحة إضافية إلى المستشفى جراء الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة محرونة ما يرفع الحصيلة إلى شهيدين وجريحين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o