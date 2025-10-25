2:27 PMClock
مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح.

