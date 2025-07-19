Jul 19, 2025 5:37 PMClock
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مركز طوارئ الصحة العامة: غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية في يحمر الشقيف قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد

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