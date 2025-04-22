المركزية- أقام مركز بلدة قرطبا في حزب "القوات اللبنانية"، غداء المحبة لمناسبة عيد الفصح المجيد في مطعم باشو قرطبا، شارك فيه كاهن الرعية الأب شربل شليطا، رئيس المركز أنطوان عيد وحشد من المحازبين ومرشحي المركز المشاركين في الإستحقاق البلدي والإختياري.

وألقى الأب شليطا كلمة توجه في مستهلها بالمعايدة لمناسبة عيد الفصح، داعيا أبناء قرطبا ومن الإتجاهات كافة الى "التكاتف والوحدة والعمل لمصلحة البلدة أولا".



بدوره، أكد عيد أن "القوات" في قرطبا "ستلعب دورا كبيرا على صعيد الإستحقاق البلدي المقبل"، مؤكدا "أن القوات في البلدة من نسيج العائلات القرطباوية ومن أساسها وفريق منظم قادر على العطاء والعمل من أجل خدمة قرطبا".



ودار حوار بين الحضور والمشاركين في الإستحقاق البلدي حول افكارهم وبرامجهم الإنتخابية وكان تأكيد على العمل لخدمة قرطبا لكي تبقى بلدة نموذجية.