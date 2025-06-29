Jun 29, 2025 10:48 PMClock
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مركز إطفاء الحرائق في مقاطعة أرلينغتون (إحدى ضواحي واشنطن): ما حدث اليوم كان اشتعال النار في سيارة تعمل بالغاز الطبيعي نتيجة لخلل ميكانيكي

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