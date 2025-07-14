المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، وفد "التحالف الوطني للإنقاذ والتغيير"، و"المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي" ضم الوزير السابق عصام نعمان وعمر زين.

أوضح نعمان بعد اللقاء أنه قدم الى الوزير مرقص دراسة تتضمن رؤية لحل الأزمة التي يعانيها لبنان راهنا، بعنوان، "أيهما أولًا الدولة أم سلاح المقاومة؟".

من جهته، كشف زين أن "المنسقية بصدد عقد مؤتمر إعلامي عام، برعاية وزير الإعلام، للوقوف بقوة في وجه كل الكلمات والتصريحات والمؤتمرات التي تجيّش المذهبية والطائفية في البلد، على أن يصدر موقف وطني واضح لمواجهتها لأن ما يحصل يؤثر على لبنان وسلمه الأهلي".

معلولي وشرف الدين: والتقى الوزير مرقص مدير "مريم تي في" جورج معلولي وصاحبة موقع "سكاي نيوز ليبانون" الإعلامية ريما شرف الدين.

نوه معلولي، ب"إصرار وزير الإعلام على إعادة إحياء تلفزيون لبنان، المحطة التي تربى جميع اللبنانيين على برامجها والثقافة التي كانت تنشرها في منازلهم". وكشف عن التعاون الذي سيتم بين "مريم تي في" و"سكاي نيوز"، مذكرا بتأسيس الأخ نور، مؤسس "تيلي لوميار" و"ونورسات" لمحطة مريم، بهدف نقل صوت المرأة وهمومها وحقوقها، بطريقة توعوية وثقافية، تطرح موضوع الالتقاء بين جميع اللبنانيين، بالاضافة الى طرح المحبة بينهم.

وأعلن "تقديم برامج سياحية مشتركة بين قناة مريم وتلفزيون لبنان". وأشار الى انه "بحث مع الوزير مرقص شؤون الاعلاميين وقانون الاعلام الجديد"، مبديا ثقته به لجهة إنصاف الإعلاميين.

بدورها، لفتت شرف الدين الى انها عرّفت الوزير مرقص بموقع سكاي نيوز "الموقع الحر الذي ينقل كل وجهات النظر، الى جانب تضمنه برامج تعنى بالمرأة وحقوقها".

وكشفت عن "برامج جديدة سيطلقها الموقع، تهتم بتوعية المرأة بهدف دمجها بشكل أكبر في المجتمع اللبناني، في ظل الظروف الراهنة". وشكرت وزير الاعلام لجهة التعاون والتشبيك الذي سيتم بين تلفزيون مريم وموقع سكاي نيوز مع تلفزيون لبنان، الذي سيتم في وقت سريع، من اجل تحضير البرامج المختصة بالمرأة والسياحة.

بكاسيني: واستقبل مدير مؤسسة "أرض المبدعين" كمال بكاسيني الذي قال بعد اللقاء: "هنأت وزير الاعلام بتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، مميز ومحترم، بعد أعوام طويلة من الانتظار. نحن نؤمن بعمل التلفزيون وبدوره.

وأكد "استكمال المشروع المشترك بين الوزارة والمؤسسة تحت شعار" الإعلام حمى ويحمي لبنان"، إذ سيقام احتفال برعاية الوزير مرقص لتكريم اعلاميين كبار، بالاضافة الى توزيع جوائز على خريجين في مجال الاعلام، بهدف دعم الجيل الجديد في حياته المهنية".

وأوضح أنه اتفق مع وزير الاعلام على "إطلاق برنامج جديد عبر تلفزيون لبنان ممول من مؤسسة ارض المبدعين، دعما للتلفزيون وإدارته الجديدة، يهتم بإبداع مدارس لبنان في كل القطاعات والمهن والثقافات".

نعمة: والتقى الفنانة عبير نعمة ترافقها مستشارتها الفنية والإعلامية إليان الحاج. نوهت نعمة باللقاء "الذي اتسم بالايجابية"، معربة عن فخرها بشخص الوزير مرقص، "ولاسيما أننا في لبنان، بحاجة الى هذا النوع من الشباب المثقف". وأبدت ثقتها بـ "قدرة الوزير مرقص على تقديم الكثير إلى الوزارة والاعلام"، ودعته إلى حضور حفلتها في 18 الحالي في "بيروت هول".