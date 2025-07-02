المركزية - إستقبل وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، رئيس "بيت الكويت للأعمال الوطنية" و"خليجيون نيوز" يوسف العميري، يرافقه نقيب الصحافة عوني الكعكي.

مرقص: وتحدث الوزير مرقص بعد اللقاء، فقال: "تشرفت اليوم بلقاء نقيب الصحافة اللبنانية، مع وفد من خليجيون نيوز، الذي قدَّم طلبًا لاستضافة مقر الاتحاد العربي للإعلام في لبنان، لإنشائه أمام جامعة الدول العربية، ووعدنا بالنظر في هذا الطلب. كما شكرنا للوفد وللنقيب هذه الزيارة الكريمة.

أضاف: "حمّلنا الوفد تحياتنا الخالصة إلى القيادة في الكويت والشعب الكويتي، وإلى وزير الإعلام الكويتي، وتواعدنا على لقاء مقبل ان شاء الله".

الكعكي: من جهته قال الكعكي: "تشرفت بلقاء معالي وزير الاعلام مع الصديق والأخ يوسف العميري، صاحب مشروع في المواقع الالكترونية في كل العالم العربي، منوها بمبادرته معتبرا انها تؤكد "مكانة لبنان الأولى عربيا في مجال الإعلام، خصوصا وأن حرية الرأي الموجودة في هذا البلد، غير موجودة في أي دولة عربية، حتى في الدول المحيطة التي تدعي الحريات، حيث يأتي لبنان على رأسها".

كما توجه بالشكر الى الوزير مرقص على استقباله واهتمامه بمبادرة العميري.

كما عبّر الكعكي عن استنكاره لما حصل مع الإعلاميين بشارة شربل وكارين عبد النور، وواكد ان الامر "غير مقبول بأي شكل"، داعيا إلى" إخضاع القضايا الإعلامية المتعلقة بالمطبوعات ضمن اختصاص محكمة المطبوعات".

العميري: بدوره قال العميري:" تشرفنا اليوم بلقاء وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، وقد تقدمنا بطلب لاستضافة لبنان، مقر الاتحاد العربي لوسائل الاعلام، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية.

وأكد أن الاتحاد، سيكون "داعما كبيرا للبنان في كل المجالات ولقضايا الأمة العربية"، منوها بالاستقبال "الرائع للوزير مرقص، وهو استقبال يشجع على ان مقر الاتحاد العربي للاعلام في لبنان".

تكريم: الى ذلك، كرم مرقص، في مكتبه في الوزارة، ضمن برنامج "ألبوم الأصالة" الذي يعرض على "تلفزيون لبنان" الفنان رجا بدر، الذي كان في كندا خلال الفترة السابقة، وقدم له درعا تذكارية.

كما كرم مرقص الفنان الإيمائي فائق حميصي.