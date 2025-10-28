المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي الدكتور نوفل ابو رغيف على رأس وفد، سيشارك غدا في فعاليات "الملتقى الإعلامي العرب، ويضم: نوفل هلال الموسوي، فاضل عبد الحسن هاشم، حسن ناظم نور الدين، عمر عبد الحسن عبد الله.

واعرب أبو رغيف لدى وصوله الى المطار عن "تقديره لوزير الإعلام وكل القيمين على الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل انجاح الملتقى وتحقيق لم الشمل"، وقال : "ان الملتقى غدا سيكون مقدمة لوزراء الإعلام العرب في بغداد"، مشيرا الى ان "ظروف المنطقة تكاد تكون متشابهة بشكل عام، وان تجتمع القيادات الإعلامية العربية في بيروت فهذه رسالة محبة ووئام وتأكيد لحرص الجميع على تحقيق السلام والتواصل ".

واذ شكر الوزراء العرب ورؤساء الهيئات ورؤساء المؤسسات الإعلامية الذين حضروا لإنجاح هذا الملتقى، قال: "نحن في بيروت بلد الجميع على أمل ان تكون المناسبة إعادة تأسيس وتعزيز وترصين العلاقات العربية العربية ،وان شاء الله تكون مخرجات هذا المؤتمر مهمة والأوراق التي ستناقش فيه ستكون مصدر اثراء عموما وللمشاركين بشكل خاص ".

مرقص: بدوره قال الوزير مرقص: "نحن نرحب بالضيف الكريم معالي الوزير ، والوفد المرافق الذي أتى خصيصا الى بيروت للمشاركة في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الذي تنظمه الأمانة العامة للملتقى بشخص الاستاذ ماضي الخميس الذي نشكر له هذه المبادرة الطيبة، وبموجبها جمع الوفود العربية وأتى بها الى لبنان"، مشيرا الى ان " الوفد العراقي العزيز في ربوع لبنان مرحب به كما دوما، ولدينا علاقات قربى وتعاون، ونحن حرصاء على تعزيزها في هذه المناسبة. ونتطلع ايضا إلى المشاركة في فعاليات مؤتمر الجامعة العربية في العراق في الأيام المقبلة، وهذا التزامن بين الحدثين أمر ايجابي جدا، ويعكس فاعلية الحركة الإعلامية في المنطقة العربية وتعزيز صورة الإعلام العربي" .

وكان في استقبال الوفد، إلى الوزير مرقص، القنصل رودريغ الخوري من وزارة الخارجية والأمين العام للملتقى المستشار ماضي الخميس .

تجدر الإشارة الى ان الوفود والهيئات الإعلامية العربية تتوالى بالوصول تباعا الى مطار رفيق الحريري الدولي_بيروت للمشاركة غدا في فعاليات الملتقى.