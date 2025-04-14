المركزية - كرم وزير الاعلام بول مرقص، في مكتبه في وزارة الإعلام، مجموعة من الاعلاميين، الذين حلوا ضيوفا على برنامج "ألبوم الأصالة" مع الزميل روبير فرنجية عبر "تلفزيون لبنان"، وقدم دروعا تذكارية للإعلاميات: ريموند إنغولوبولو، سمر ابو زيد فرحات، وفاء العود صعب، ميمي فرح، سمر الزين التي تسلم الدرع عنها نقيب الممثلين نعمة بدوي لوجودها خارج لبنان، رولا ابو زيد، لمى لاوند، جوزيان جان كلود بولس وهيفاء الجارودي.

كما سلم درع الاعلامية الراحلة لنا ابي جود سجعان لنجلها وائل وكرّم الاعلامي فؤاد الخرسا.

واكد وزير الاعلام أنه يكرم "هذه القافلة من الاعلاميين الذين قدموا بصمات لا تُنسى في تاريخ تلفزيون لبنان، والذين سكنوا الذاكرة والوجدان في برامجهم ومقدماتهم ونشراتهم الاخبارية".

وتلقى مجموعة من الكتب هدية على هامش التكريم، فقدمت له الاعلامية هيفاء الجارودي كتاب "تاريخ عائلة الجارودي"، وقدمت له جوزيان بولس كتب والدها جان كلود ، واكد لها الوزير مرقص أن لوالدها في تاريخه الاعلامي "تعبا وجهدا وتاريخا في الشاشة الرسمية".

كما كرم وزير الاعلام، الفنانة مصممة الازياء بابو لحود التي حلت ضيفة على برنامج "ألبوم الأصالة" ووصفها بأنها "بصمة، ليس فقط في برنامج استديو الفن عبر التلفزيون ، بل في الازياء الراقية على المسرح اللبناني سواء مسرح روميو لحود او الاخوين رحباني او المسارح الاخرى".

وخاطب الاعلاميات المكرمات قائلا:" ان برنامج ألبوم الاصالة جمعكن عبر ارشيف وتاريخ وعطاء، وأنتن ما زلتن في مرحلة العطاء والصبا، وتلفزيون لبنان ابوابه مفتوحة لكن ولافكاركن وعطاءاتكن". وشكر لهن "كل ما بذلن وقدمن اثناء عملهن في الاعلام".