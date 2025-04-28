المركزية - غادر وزير الإعلام بول مرقص بيروت اليوم متجهاً الى مارسيليا حيث يشارك في المنتدى المتوسطي للصحافة الذي يضمّ صحافيين من دول حوض البحر الابيض المتوسط وافريقيا . وتدور النقاشات والمحاضرات حول مستقبل الصحافة في حوض البحر الابيض المتوسط وافريقيا ويتم التركيز على استقلالية الصحافة ومكافحة الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية. وسوف يلقي وزير الاعلام كلمة في حفل الافتتاح الى جانب رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان،رئيسة مؤسسة آنا لين الاميرة ريم العلي، رئيس MUCEM اوليفييه دا كوستا، وعدد من المسؤولين. وسوف يركّز في كلمته على اهمية حرية الصحافة التي يتمتع بها لبنان من بين دول المنطقة وعلى ضرورة نشر الاخبار الصحيحة بكل تجرّد وحيادية. هذا وسوف تُكرّم صحيفة لوريان لوجور ممثلة برئيسة مجلس ادارتها نايلة دو فريج خلال الافتتاح . كما يلتقي الوزير مرقص الاعلاميين اللبنانيين والاجانب في اليوم الثاني من المنتدى خلال لقاء صحفي مطوّل.و تتخلل مشاركة الوزير في المنتدى لقاءات تركّز على دعم تلفزيون لبنان والاعلام اللبناني ولاسيما الوكالة الوطنية واذاعة لبنان. كما يلتقي الوزير مرقص في ختام زيارته ابناء الجالية اللبنانية في مارسيليا واعلاميين لبنانيين في قنصلية لبنان بحضور القنصل صونيا ابي عازار قبل أن يعود عن طريق باريس.