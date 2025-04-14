المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، سفير أوستراليا اندرو بارنز، وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين.

وأوضح مرقص أن "البحث تناول سبل التعاون بين البلدين، وكان الاجتماع مثمرا تمّ خلاله التطرق الى العلاقات الاعلامية الثنائية، وخصوصا لجهة دعم أوستراليا وزارة الاعلام بأقسامها كافة، بالاضافة الى تلفزيون لبنان".

وأشار الى انه "تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للبحث في تفاصيل إضافية".

بدوره، اكد السفير بارنز ان "الاجتماع مع وزير الاعلام كان مثمرا، وان البحث تطرق الى التعاون المشترك بين البلدين، كما تطرق البحث الى اهمية تلفزيون لبنان في بناء المؤسسات في هذا البلد، وايصال رسائل مهمة الى الشعب اللبناني حول دور الحكومة لجهة اجراء الاصلاحات".

وشدد على أهمية "تطوير دور المؤسسات في لبنان وتقويتها، وخصوصا في مجال الاعلام الذي يشكل تلفزيون لبنان جزءا منه". وأمل أن "تتمكن الحكومة من تحسين اوضاع البلد".

كما استقبل مرقص، وفداً من "لجنة دعم الاعلاميين "برئاسة حسن شعبان في زيارة تعارف، و تم البحث في شؤون اعلامية.