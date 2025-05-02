May 2, 2025 3:48 PMClock
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مرقص يشكر كاول على تعديل بريطانيا نصائح السفر إلى لبنان

المركزية - استقبل وزير الاعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة، السفير البريطاني هايمش كاول ترافقه مديرة المكتب الإعلامي أوليفيا جونز، وعرض معه كيفية تعزيز العلاقات الاعلامية بين البلدين واتفقا على مباشرة الاتصالات مع مسؤولين في الحكومة البريطانية ومؤسسات اعلام بريطانية، كما بحثا شؤوناً عامة، وموضوع الحريات الإعلامية وحمايتها في لبنان عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وشكر الوزير مرقص لبلاده خطوة تعديل نصائح السفر للبريطانيين الى لبنان واكد انها "خطوة حميدة تؤشّر لعودة الأمن والاستقرار الى لبنان مع بداية العهد الرئاسي الجديد وإنطلاق عمل الحكومة" .
 

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