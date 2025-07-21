المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة ، السفير البلجيكي في لبنان ارنوت ويلس و عرض معه التطورات العامة.

إثر اللقاء قال مرقص: "بحثنا مع السفير البلجيكي، في موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية، لاسيما لناحية الطلب من دول الاتحاد الاوروبي دعم الاعلام اللبناني، تحديدا "تلفزيون لبنان"، وشرحنا له المتطلبات التي لدينا في وزارة الاعلام، وقد وعدنا السفير بالنظر فيها".

أضاف : "كما سألنا عن مشروع قانون الاعلام الجديد، وشرحنا له أين أصبح شاكراً له اهتمامه بالعلاقات الثنائية وتطويرها".

وأمل الوزير مرقص اجراء لقاءات اخرى مع سفير بلجيكا"، مؤكدا حضوره اليوم الوطني لبلاده.

بدوره، قال سفير بلجيكا:" يتزامن لقائي مع وزير الاعلام مع اليوم الوطني البلجيكي الذي يصادف اليوم، وهي مناسبة سعيدة بأن أكون هنا اليوم. واغتنم هذه الفرصة لأشير الى ان الاتحاد الاوروبي هو الداعم الاول للبنان من حيث الهبات، وبلجيكا هي جزء من تلك الهبات التي يقدمها الاتحاد لهذا البلد. لذلك لا يجب ان ننسى اهمية وجود قوات الامم المتحدة في لبنان".

اضاف:"كذلك نود ان نسطر مدى اهمية تطبيق التدقيق الاقتصادي والاصلاحات الادارية في لبنان. وفي هذا الصدد، كان لي شرف البحث مع وزير الاعلام في قانون الاعلام الجديد، الذي له اهمية في عملية الاصلاح"،

واكد:" ابدينا دعمنا لسيادة لبنان، كما استنكرنا الخروق الاسرائيلية لتلك السيادة".

واستذكر "رئيس الدولة الملك فيليب وما قاله بالأمس حيث تناول العديد من المسائل والنقاط ومن بينها الاوضاع في المنطقة والوضع في غزة الذي وصفه" بالعار على الإنسانية"، وشجب" الاعتداءات على القانون الدولي الركيزة الاساسية لكل الدول وخصوصا الدول الصغيرة منها".



وختم: "اشكر الوزير مرقص على استقباله واتمنى له النجاح. كما اشكر له هذه الفرصة التي اتيحت لي للحديث الى تلفزيون لبنان".

وفد مجلس كنائس الشرق الاوسط: واستقبل مرقص، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال عبس يرافقه مسؤولة الإعلام ومنسقة العلاقات الكنسية والإعلامية في المجلس ليا عادل معماري، ومنسقة مشروع الرأسمال الإجتماعي لور أبي خليل، ومسؤول الإعلام و التواصل في دائرة التواصل إيليا نصر الله، ومسؤول التواصل الإجتماعي المخرج جوني أنطون، في زيارة بروتوكولية حيث تم تداول مواضيع إعلامية عدة يقوم بانتاجها قسم وحدة التواصل و الإعلام في المجلس .

وإذ رحب مرقص "بالجهود التي يبذلها المجلس على مختلف الصعد الإعلامية والإنسانية والإجتماعية"، تطلع المجتمعون إلى "المزيد من التعاون بين المجلس ووزارة الإعلام و خلق نوع من التوأمة في ما يتعلق بالبرامج و الإنتاج وكل ما يتعلق بالإعلام".

وسلم عبس الوزير مرقص دعوة لزيارة المجلس، حيث من المتوقع أن يتم توقيع بروتوكول بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

وإثر اللقاء قال عبس: "تشرفنا بزيارة الوزير مرقص كي نتكلم عن الأنشطة المشتركة في مجال الإعلام و تحصين الرأي العام و التوعية لاسيما في ظل الوضع المستشري في المنطقة وكثرة العداوات والنزاعات والتضليل الذي يحصل في الرأي العام"، لافتاً الى"اننا في مجلس الكنائس نقوم ببرامج من هذا القبيل ونحاول أن نحصن الرأي العام وتوعية الناس قدر المستطاع على المخاطر التي تنطوي عليه كل المشاريع المشبوهة في تضليل الرأي العام".

اضاف: "وجدنا لدى الوزير مرقص أذناً صاغية و قبولا وإيجابية في هذا الإتجاه و توافقنا على أن نقوم في المستقبل بتحضير مشاريع مشتركة وتقديمها من أجل أن تحظى بالدعم المناسب ومن أجل أن نقوم بحملات توعية عبر "تلفزيون لبنان "و"الوكالة الوطنية للإعلام" و"الإذاعة اللبنانية" في سبيل تحصين الرأي العام اللبناني وبث الوعي حول المواضيع المطروحة".

هذا وسلم الوفد الوزير مرقص درعاً تكريمية تقديراً لجهوده، كما سلمه كُتيِبا عن العراق.