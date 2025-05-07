المركزية - استقبل وزير الاعلام بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالرتا أليكو، في زيارة تعارف وتأكيد للتعاون بين الـundp والوزارة في أكثر من مجال لاسيما لجهة دعم وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان.

كذلك التقى وفدا من مبادرة "نحو الانقاذ"، لوضعه في اجواء الاعتداءات على بعض افرادها، ضم الاعلامي محمد بركات والدكتور هادي مراد والقانونية جيسيكا حلاني.

وناشد الوفد الوزير مرقص، العمل "لتشكيل درع ردع وحماية للصحافيين والناشطين السياسيين الذين يظهرون على وسائل الاعلام".

ودعاه الى ندوة في 25 من الجاري، لتوقيع 3 كتب لأعضاء "المبادرة".