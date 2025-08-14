المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة وفد "الجماعة الاسلامية"، ضم: رئيس المكتب السياسي للجماعة علي ابو ياسين، رئيس المكتب الإعلامي وائل نجم وأمين سر المكتب الإعلامي وسام الحجار.

بعد اللقاء أدلى أبو ياسين بالتصريح الآتي: "كان اللقاء مناسبة للتواصل عن قرب مع وزير الاعلام والكلام على مجمل القضايا الوطنية بخاصة الطارئة والملحة".

أضاف: "تم تأكيد أمور عدة منها ضرورة أن تقوم الدولة بحماية البلد ودور الإعلام في الظروف الحالية الحساسة والخطيرة، بحيث أن يكون إعلاما وطنيا بامتياز، يصب في مصلحة القضايا الوطنية الكبرى ومحاولة منع كل محاولات الشقاق والفتنة بين مكونات الشعب اللبناني".

وأكد "أهمية إقرار القانون الناظم للإعلام الذي طال انتظاره في أدراج مجلس النواب".

وبالنسبة الى الرأي الرسمي لـ "الجماعة الاسلامية" في قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح "قوات الفجر" التابعة لها، أجاب: "أصدرنا منذ يومين، بعد اجتماع المكتب السياسي للجماعة، بيانا واضحا ومحددا، يتضمن 3 نقاط: أولا، ضرورة تأكيد مرجعية الدولة في الحفاظ على أمنها وسيادتها. ثانيا، طالبنا رئيس الجمهورية بأن ينفذ ما تعهد به في خطاب القسم، وأن يطلق حوارا وطنيا جامعا ومعمقا، من أجل الوصول الى استراتيجية أمن قومي، حول كيفية حماية لبنان. وثالثا، طلبنا بأن تكون هناك خطة تقوم بها الدولة ومكونات الشعب اللبناني، للتعريف بمخاطر وأطماع العدو الإسرائيلي في أرض لبنان وفي ثرواته".