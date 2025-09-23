المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص وفداً من المنظمة العالمية للفرنكوفونية ضم: مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية الفرنكوفونية في لبنان ليفون اميرجانيان، الخبيرمن المنظمة العالمية للفرنكوفونية فينسان كورون، ومنسقة المشاريع في مكتب المنظمة في بيروت ناتالي موجان، بحضور رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان المديرة العامة إليسار نداف.

ويأتى هذا اللقاء لاستكمال التعاون في موضوع مكافحة الأخبار الزائفة ووضع سياسة وطنية لمكافحتها، والذي بدأ مع الدورات التدريبية التي تجريها الوزارة مع المنظمة الدولية.

واذ شدد وزير الاعلام على حرية الاعلام، تم خلال اللقاء طرح عدد من الاشكاليات حول مصادر الأخبار الزائفة، وسبل رصدها ومكافحتها والحد من انتشارها، لما تتركه من التباس على المواطنين وضرر على القطاعات الاقتصادية قد يصعب ترميمها، بالإضافة إلى مناقشة قانون الإعلام الذي يحرص الوزير على اصداره بصيغته المتقدمة على صعيد حماية الحرية الاعلامية والاعلاميين والتي وردت من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل النيابية التي شارك فيها الوزير وتبنّاها.

تجدر الإشارة الى أن جولة الوفد تمتد على ثلاثة أيام، بدأت بزيارة الوزير مرقص تلتها زيارة لرئيس المحلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ على أن يزور الوفد لاحقاً عدداً من النواب وممثلي المجتمع المدني و النقابات.