المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص قبل ظهر اليوم في مكتبه، سفير اوستراليا في لبنان اندرو بارنز، ترافقه الين ملاعب التي تم اختيارها لتمضية يوم مع السفير.

وقال مرقص بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بلقاء سفير أوستراليا في لبنان والسفيرة المنتدبة ليوم واحد فقط، وهذا نوع من الآلية التي يريدون اتباعها لتشجيع الشابات على معرفة المسؤوليات الحكومية. وشرحت لها المسؤولية التي اتولاها".

اضاف: "كانت مناسبة لعرض العلاقات بين البلدين ولا سيما على المستوى الاعلامي. وشكرنا للسفير بارنز الخطوة التي قامت بها دولته منذ شهر، اذ خفضت التحذير الذي كان معطى لرعاياها بتجنب السفر إلى لبنان".

وشدد وزير الإعلام على ان هذا "التطور إيجابي جدا ويجب التأسيس عليه لينسحب على من تبقى من دول تعتمد اي نصائح مختلفة".

بارنز: بدوره شكر السفير بارنز للوزير مرقص استقباله، وقال: "'نشكر له تعزيز هذه الخطة عبر إعطاء الفرصة للفتيات للتولين المسؤولية. وهي مبادرة تمنح الشابات مثل هذه الفرصة لرؤية الجانب الآخر من العالم وتعزيز أحلامهن وتطلعاتهن بهدف تحقيق مساواة افضل بين الجنسين، التي تعتبر اولوية لتعزيز عمل الحكومات".

بلاسخارت: وعرض الوزير مرقص مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان هينيس بلاسخارت للأوضاع العامة.