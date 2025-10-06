Oct 6, 2025 7:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مرقص: نوّه رئيس الجمهورية برفع الولايات المتحدة حجم مساعداتها للجيش اللبناني حيث بلغت المساعدة الأخيرة 190 مليون دولار وهذا دليل على أنّ صورة الجيش عند الولايات المتحدة مختلفة عمّا يروّج البعض

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o