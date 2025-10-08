زار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص إذاعة "صوت كل لبنان"، والتقى رئيس مجلس الادارة المدير العام عماد الخازن والاعلاميين العاملين فيها.

وبعد جولة على أقسام الإذاعة، رحب الخازن بوزير الاعلام، مؤكدا دور الإذاعة في "حمل قضايا الناس والمجتمع".

مرقص

بدوره، شدد مرقص على دور الإعلام واهميته في هذه المرحلة، لافتا الى "ضرورة الانتهاء من قانون الإعلام بأسرع وقت ليكون لبنان قادرا على مواكبة العصر الإلكتروني"، ومؤكدا "استكمال العمل لتحسين الإعلام الرسمي من تلفزيون لبنان، إلى الوكالة الوطنية للاعلام، إلى إذاعة لبنان ومديرية الدراسات". واعدا بـ"الاهتمام في المرحلة المقبلة بالإعلام الخاص بكل تشعباته واقسامه".

وركز على "ضرورة إعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم في الظروف الصعبة ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم على أكمل وجه".