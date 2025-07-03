أكّد وزير الإعلام بول مرقص أنّه "يطلب منّا الكثير في وقتٍ قصير، ونعمل "باللّحم الحيّ" ونحن بحاجة لإعادة النظر بوزارة الإعلام وليس لإلغائها ويجب أن تُصبح وزارة التواصل"، موجّهاً "تحية الى منبر الـmtv الحر والذي انتميت إليه في السابق كإعلامي واليوم أعود كوزير".

وقال مرقص في مقابلة مع برنامج "صار الوقت": شهدنا ظروفاً مرتبطة بتعيين حاكم مصرف لبنان خلال اقتراحي التعيينات في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وقررت الأكثرية الوزارية حينها اعتماد آلية التعيينات، وأنجزنا آلية التعيينات في تلفزيون لبنان وراضٍ عليها وذاهب إلى مجلس الوزراء بالنتيجة التي أفرزتها في أقرب فرصة ممكنة، لافتا الى أنّ "ورقة الموفد الأميركي توم برّاك سياسية بامتياز ويجب مناقشتها أولاً من المرجعيات التي سُلِّمت لها قبل عرضها على مجلس الوزراء بعد نضوج الاتصالات السياسية، وسيكون هناك قرار ناضج لمجلس الوزراء وربما جلسة طويلة بعد اكتمال الورقة النهائية التي طرحها برّاك وهي مسألة أيام".

وشدّد وزير الإعلام على أنه "نحن مع الشرعية اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وأصبحنا أمام مهل أسرع تُقاس بالأسابيع والأشهر المقبلة"، مشيرا الى أنه "اجتمعنا مطوّلاً مع الوزراء المعنيين بموضوع قانون الانتخابات في وزارة الداخلية وبحثنا في لغز القارات الست وكيفية اقتراع المغتربين كما البطاقة الممغنطة والميغاسنتر".

وتابع "أتابع بتروٍّ موضوع استحصال تلفزيون لبنان على حق نقل مونديال 2026"، ورأى أنّ "ملف كازينو لبنان بحاجة إلى بحث بتروٍّ ودراية ودرسه بعلم وتقنية، وأعدّ دراسة حول الموضوع ومحاربة الفساد لا تكون على حساب العلم والفهم".