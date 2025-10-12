تواصل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ خالد بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، وسفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وقدّم لهما واجب العزاء بضحايا الحادث المروري الأليم الذي أودى بحياة ثلاثة ديبلوماسيين قطريين في شرم الشيخ.

وأعرب مرقص عن تضامن لبنان الكامل مع دولة قطر في هذا المصاب الجلل، مشيدًا بجهود الديبلوماسية القطرية "في خدمة القضايا الإنسانية ومساعي السلام"، وسائلاً الله "أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".