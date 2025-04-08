Apr 8, 2025 1:18 PMClock
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مرقص: نأمل أن يقرّ مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعِنا على سكة الإنقاذ

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