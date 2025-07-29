Jul 29, 2025 10:56 PMClock
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مرقص من الجزائر: توافق على دعم تلفزيون لبنان وإذاعته ووكالته

عقد وزير الاعلام المحامي بول مرقص اجتماعًا مثمرًا مع وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، حيث جرى التوافق على سبل دعم كل من "تلفزيون لبنان"،واذاعة لبنان"، و"الوكالة الوطنية للإعلام".

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوسائل الإعلامية الثلاث، لتتولى تنفيذ الخطوات المتفق عليها .

وسلم الوزير مرقص نظيره الجزائري لوائح بالمعدات والتجهيزات الإعلامية المطلوبة بشكل عاجل.

وشارك في اللقاء الى جانب الوزير مرقص الوفد الإعلامي اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون،  رئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والناطقة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين.

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