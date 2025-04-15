المركزية - أقيمت مباراة ودية مساء أمس الإثنين، في قاعة "مركز الرياضة والابتكار" في جامعة القديس يوسف – طريق الشام، لمناسبة الذكرى الخمسين للحرب، نظمتها جمعية "Beirut Golden Awards" برعاية وزير الإعلام بول مرقص وحضوره، شارك فيها عدد من الفنانين ونجوم في كرة السلة.

حضر المباراة الى الوزير مرقص، النائب وضاح الصادق، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، نقيب الفنانين نعمة بدوي، وعدد من الوجوه الفنية والرياضية.

وأكد الوزير مرقص، في كلمة "أهمية الرياضة في تدعيم أسس المصالحة والإلفة والتعاون بين اللبنانيين"، واعتبر أنها "تجمع بين الناس وتؤكد قرب اللبنانيين من بعضهم خلافا لصورة التباعد والتفرقة التي تتولد نتيجة الخلافات والحروب".

ورأى أن "المباراة فكرة جميلة لإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة، متعظين من تجارب الماضي وإخفاقاته. فالرياضة عندما تُلعب بشكلها الصحيح بأخلاقياتها الرياضية أفضل تعبير عن السلام، في المباراة يحترم المتخاصمون بعضهم وقواعد اللعبة، ويخرجون متصالحين بعدها، فالرياضة تجمعهم عن طريق إنهاء الخلاف بينهم".

وشدد على أن "الحرب ليست لعبة بل لعنة، تكوي وتحرق، وتترك آثارها المدمرة لأجيال وأجيال، وعلينا أن نستفيد في هذا العهد الرئاسي المفعم بالأمل وطلائع السلام، ونتعظ من دروس الحرب المدمرة، وعلى الشباب الذين لم يعرفوا ويلات الحرب التي عشناها، أن يلجأوا الى السلام والحوار وقبول الآخر".