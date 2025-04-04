Apr 4, 2025 6:48 PMClock
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مرقص: كان هناك تشديد خلال زيارة الرئيس سلام إلى السعودية على استكمال الاصلاحات ولبنان ملتزم بتنفيذ ما وعد به في البيان الوزاري وهذا ما بدأنا به

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