رأى وزير الإعلام بول مرقص، أن “قطر تبقى منارة حوار في زمن الانقسام وركيزة أمل في زمن العواصف ومركزاً لصناعة مستقبل عربي مشرق”.

وكتب مرقص في صحيفة “الوطن” القطرية، لمناسبة زيارته الدوحة بدعوة رسمية: “قطر ليست مشروع دولة ناجحة فحسب بل مشروع بناء مستمر في الإنسان والسياسة والاقتصاد والازدهار والإعمار، والأهمّ، في السلام”.

واعتبر أنها “نقطة التقاء وملاذ آمن للحوار، وقوتها ليست فقط في العتاد ولا في المساحة، بل في ديبلوماسيتها الناعمة التي تعمل بصمت وتصنع الفرق، فتأتي بالحلول وتضع المبادرات”.

وتحدث عن “بصمات لا تمحى للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في لبنان ومواقف لا تُنسى، وكذلك للشيخ تميم”.

وقال: “اليوم، وأنا في زيارة أخويّة للدوحة، أحمل في قلبي تقديراً كبيراً لهذه الأرض الكريمة، وامتناناً لقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل”.

وختم: “بين قطر ولبنان صلةُ وجدان، وقيمٌ مشتركة. وأعتزّ بما تقدّمه قطر من دعم ورعاية للجالية اللبنانية على أرضها، التي وجدت فيها بيتاً ثانياً، وأرضاً للأمان والأحلام والفرص”.