زار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص قناة "الجديد" في منطقة الكولا، حيث جال في استوديوهات وأقسام القناة، والتقى رئيسة مجلس الإدارة كرمى خياط، ومدير الأخبار جورج صليبي، وعدداً من الإعلاميين والإداريين

وتم خلال اللقاء بحث قانون الإعلام الجديد من مختلف جوانبه، حيث أوضح الوزير مرقص حيثيات المشروع، مشدداً على أن "القانون يهدف إلى تعزيز حماية الحرية الإعلامية وليس تقييدها"، نافياً في الوقت نفسه "إدخال أي ملاحظات تعيق مسار القانون"، ومؤكداً تبنّيه النسخة التي أقرّتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل.

بدورها، رحّبت رئيسة مجلس الإدارة كرمى خياط بزيارة وزير الإعلام، واصفة إياه بـ"الصديق القديم لقناة الجديد"، مشيرة إلى "تاريخ مشترك في الدفاع عن الحريات ومواجهة المحكمة الدولية".

وأكدت أن "الوزير مرقص مناصر وداعم لحرية الإعلام"، لافتة إلى حصول نقاش "جيد وموضوعي" مع فريق القناة، حيث تم طرح عدد من الاستفسارات حول القانون الجديد.

وأكدت خياط أن "الإعلام في لبنان يتمتع بمستوى عالٍ من الاحتراف والكفاءة"، داعية إلى "تطوير قانون الإعلام بما يواكب التحديات، ولحماية الصحافة والإعلام في لبنان".