Jun 27, 2025 6:10 PMClock
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مرقص عن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من السفير توماس برّاك: الحكومة ستشرع فوراً بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية

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