شارك وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر دولي عقد في مودينا- ايطاليا، اليوم تحت عنوان "الذكاء الثقافي ودور الثقافة كجسر للتعاون وبناء السلام"، الى جانب مشاركة وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو(مؤسس حزب إخوة إيطاليا المحافظين الوطنيين (FDL)، ووزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي عثمان، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وعدد من الشخصيات الوزارية والسياسية الثقافية والإعلامية من دول عدة.

مرقص

واعتبر الوزير مرقص في كلمته، أن الذكاء الثقافي، يعني "القدرة على فهم الآخرين واحترامهم، ورؤية العالم بعيون مختلفة، وأن هذا في الإعلام يعد مسؤولية يومية".

وأشار إلى أنه في بلد كلبنان، حيث التنوع والأديان المتعددة التي تعيش جنبا إلى جنب، "يمكن أن يلعب الإعلام دورا مميزا، لجهة تقريب الناس من بعضهم البعض عوض المباعدة فيما بينهم".

ودعا الصحفيين والمحررين والمنتجين الى " وعي كيفية تأثير الكلمات والصور والأخبار على الآخرين".

واعتبر مرقص ان الإعلام اللبناني المتنوع، "مرآة لمجتمعنا، يعكس اختلافاتنا، وهويتنا المشتركة في آن معا. فإذا استخدم بحكمة، يمكن أن يصبح جسرا يربط بين الناس". ولفت الى ان "الأخبار المنقولة عن لبنان يجب أن تنقل الوجه المشرق في هذا العهد الرئاسي الجديد".

واشار الى" إمكان أن يساعدنا الذكاء الثقافي على كشف التحيز، ومنع المعلومات المضللة، وتعزيز الحوار لتلافي الإنقسامات".

وأكد أن دور وزارة الإعلام"دعم الإعلام المسؤول، وتشجيع التدريب الذي يعزز الوعي الثقافي، إلى جانب البرامج التي تعلم الثقافة الإعلامية، خصوصا عند الشباب".

وختم بدعوة وسائل الإعلام اللبنانية إلى "حمل هذه الرسالة واعتبار التنوع قوة يجب الاحتفاء بها".

وعلى هامش الندوة، عقد الوزير مرقص اجتماعاً مع وزير الدفاع الإيطالي كروزيتو، نقل خلاله تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وأعلن الوزير الايطالي عن رغبته بزيارة لبنان وقوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب خلال شهر كانون الأول المقبل".