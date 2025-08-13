Aug 13, 2025 6:29 PMClock
أبرز الأحداث
مرقص: سلام تطرق إلى أهمية خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية وكلفة الانترنت غير الشرعي على الخزينة ووضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء قريبًا

