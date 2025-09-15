أعلنت وحدة البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت عن المشاريع الفائزة في "مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في لبنان"، خلال حفل برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بوزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وحضور وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور زاهر ضاوي، عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الدكتور عمار علبي، وديبلوماسيين ورؤساء منظمات وجمعيات محلية وإقليمية ودولية.

والمسابقة ممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتهدف إلى دعم وتطوير مشاريع مبتكرة تسهم بشكل جدي في تحقيق التنمية المستدامة.

لحود

استهل الحفل بكلمة ترحيب من الأستاذة المحاضرة ومضيفة برامج تلفزيونية الدكتورة باسكال لحود شددت فيها على أهمية هذا الحدث الذي "يتزامن مع انطلاق احتفالات وحدة البيئة والتنمية المستدامة باليوبيل الفضي، بعد 25 عاما من العمل في دعم المجتمعات الريفية وتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر في لبنان والمنطقة".

وأشارت الى أن "اختيار مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة لافتتاح العام الخامس والعشرين لم يكن صدفة، بل جاء إيمانا بدور الابتكار المحلي والمبادرات المجتمعية الصغيرة في إحداث تغيير حقيقي ومستدام".

وأبدت امتنانها لكل الشركاء والداعمين، مشيرة إلى أن "هذا اليوم لا يُعلن فيه فقط عن فائزين، بل يُحتفى فيه برؤية مشتركة لبناء مستقبل أخضر وعادل للبنان".

ضاوي

بدوره، قال وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة: "إنه لشرف لي أن أقف بينكم هنا كمواطن يؤمن إيمانا راسخا بأن لبنان قادر على النهوض وسينهض من جديد، مواطن يؤمن بأن استجابتنا للأزمات والصراعات المستمرة من حولنا لا تعتمد فقط على تحمل عواصف اليوم، بل أيضا على ترسيخ أسس غد أفضل - بما في ذلك بيئتنا ومواردنا المشتركة والتوازن الدقيق الذي يدعم جميع أشكال الحياة في الجامعة الأميركية في بيروت".

علبي

من جهته، قال عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية: "نشكر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويله لهذه المبادرة الرائدة، وجميع شركائنا الوطنيين والإقليميين الذين يساهمون معنا في تحقيق هذا الهدف النبيل".

أضاف: "إن ما نحتفل به اليوم ليس مجرد إعلان عن مشاريع فائزة، بل هو تكريس لروح التعاون والابتكار التي نحتاجها لمواجهة التحديات البيئية والتنموية. لقد أطلقت هذه المسابقة بتنظيم من وحدة البيئة والتنمية المستدامة في كليتنا، لتكون أكثر من فرصة تمويل، بل منطلقا لحلول عملية ومستدامة".

حمادة

وتطرق المدير التنفيذي لوحدة البيئة والتنمية المستدامة الدكتور شادي حمادة إلى الواقع البيئي في لبنان، الى "التحديات الكبيرة التي نواجهها في ظل التحول الأخضر العالمي، والذي ما زال لبنان بعيدا عنه"، مشددا على "أهمية مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في لبنان باعتبارها خطوة أولى أساسية في هذا المسار".

وأكد "ضرورة إرساء العدالة البيئية كعنصر محوري لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة".

مرقص

أما ممثل راعي الحفل فقال: "الجميع فائزون في مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة، كيف لا يفوز كل من كانت له يد خضراء ومساهمة إيجابية في تعزيز فاعلية البرامج الإنمائية التي تخدم الجميع؟".

أضاف: "حسنا زرعت وحدة البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، وخيرا حصدت. إذا كانت البيئة سليمة فالمجتمع كله سليم، وإذا كانت التنمية مستدامة فإن الوطن والمواطن بخير. هو ثالوث ذهبي يحسُن أن نعتني به، فيعود علينا بالفائدة العميمة: البيئة والتنمية والمشاريع الخضراء".

وتابع: "الأولى هي بيتنا ومدرستنا وجامعتنا ومركز عملنا وطريقنا وماؤنا وهواؤنا، ننقّيها من الشوائب ونشذّبها ونهيّئ عوامل جودتها، فنضمن حياة أفضل لنا ولأولادنا وللأجيال من بعدنا. أما الثانية، فباستدامتها نحفظ محيطنا ونصون بقاءنا ونضمن ديمومتنا في لبناننا الأخضر الحلو. والثالثة، هي المشاريع الخضراء، ولّادة الحياة والأمل والنضارة، وفي لبنان، ما أورق غصن إلا كان وراءه مشروع أخضر وأيد قوية وسواعد سمر لوّحتها شمس الحقول".

وثائقي ونقاش

ثم قدمت المسؤولة التنفيذية في وحدة البيئة والتنمية المستدامة كريستيل بو حرب لمحة عن المسابقة، تلاها عرض فيلم وثائقي قصير سلّط الضوء على الفائزين. كما تخلل الحفل حلقة نقاشية تناولت أهداف التنمية المستدامة والتعافي الأخضر والتضليل البيئي (أو الغسل الأخضر)، أدارتها الدكتورة باسكال لحود وشاركت فيها المديرة التنفيذية لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في لبنان دينا فاخوري، ومديرة برنامج مبادرة الإصلاح العربي سارين كاراجيرجيان، الباحثة المشاركة في المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان (CNRS-L) روبى زيادة، والأخصائي في الرصد والتقييم والخبير في الحوكمة الحضرية ومرونة المدن زياد موسى. وتلقى المشاركون في الجلسة أسئلة من الحضور.

إطلاق مبادرة

وتخلل الحفل إعلان الأستاذة المتخصصة في الأنظمة الزراعية والتنمية المستدامة الدكتورة سلوى طوق إطلاق مبادرة "قرية نت" التابعة لوِحدة البيئة والتنمية المستدامة، والتي تعمل من أجل تعزيز فعالية المشاريع والبرامج الإنمائية ومشاركة المعلومات والموارد العلمية الموثوقة التي تخدم الجميع.

المشاريع

يشار إلى أنه تقدم إلى مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة في لبنان 62 مشروعا، تنوعت مواضيعها بين الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، وفرز وإدارة النفايات، والنقل المشترك. واندرجت جميعها ضمن أربعة مجالات رئيسية حددتها المسابقة، هي: النُظم الغذائية المستدامة، والطاقة الخضراء، وإدارة المياه، والحد من النفايات.

وتوزع أصحاب المشاريع بين جمعيات وجامعات وبلديات واتحادات بلديات، وشركات خاصة. ومن بين 36 مشروعا بلغوا القائمة القصيرة، فاز 21 مشروعا بمنحة إجمالية قيمتها 170,500 دولار أميركي. وستنفذ هذه المشاريع خلال فترة تتراوح بين 4 أشهر وسنة.