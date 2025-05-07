May 7, 2025 12:48 PMClock
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مرقص: توجيهات من قبل فخامة الرئيس ومتابعة من رئيس الحكومة واجتماعات متتالية لتذليل اي معوقات امام قدوم السياح ونأمل ان نرحب قريبا بالسعوديين فالطريق سالكة والمطار مفتوح أمامهم

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