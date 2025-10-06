Oct 6, 2025 7:22 PMClock
أبرز الأحداث
مرقص: توافرت الاكثرية قانونيا لحل جمعية رسالات الا انه ورغم المخالفات المرتكبة من قبلها قرر المجلس تعليق عملها حتى صدور نتائج التحقيقات

